وسائل إعلام إسرائيلية: شهدنا في الأسابيع الأخيرة هجوماً واسع النطاق بطائرات بدون طيار في الشمال تسبب في أضرار جسيمة في الممتلكات والأرواح وحرائق ضخمة

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