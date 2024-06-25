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رويترز: ترامب ينوي تحذير روسيا بزيادة دعم أوكرانيا إذا رفضت محادثات السلام

Lebanon 24
25-06-2024 | 03:09
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