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بوريل: نعمل مع الشركاء على خطة من 3 مراحل لوقف إطلاق النار بغزة وتنفيذ حل الدولتين (العربية)
Lebanon 24
25-06-2024
|
03:22
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