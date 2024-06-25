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منصوري خلال المنتدى العقاري الثاني في لبنان: حان الوقت ليعيد القطاع المصرفي عملية التسليف وهذا القطاع يعتبر المحرك الاساسي للنمو

Lebanon 24
25-06-2024 | 03:23
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حاكم "مصرف لبنان" بالإنابة وسيم منصوري خلال المنتدى العقاري الثاني في لبنان: منذ بداية الأزمة حتى اليوم شهد الإقتصاد إنكماشًا وانخفض الدخل القومي من حوالى 55 مليار إلى أقل من 20 مليار دولار وفقدت الليرة اللبنانية حوالي 98% من قيمتها
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25/06/2024 13:24:51 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير المال ممثلاً ميقاتي في المنتدى العقاري الثاني: ندرك اهمية القطاع العقاري كركيزة للاقتصاد الوطني
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25/06/2024 13:24:51 Lebanon 24 Lebanon 24
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lebanon 24
25/06/2024 13:24:51 Lebanon 24 Lebanon 24
المنتدى العقاري الثاني في لبنان برعاية ميقاتي في هذا التاريخ
lebanon 24
25/06/2024 13:24:51 Lebanon 24 Lebanon 24
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