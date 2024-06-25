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نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع حصيلة الاعتقالات إلى أكثر من 9385 حالة منذ السابع من تشرين الاول

Lebanon 24
25-06-2024 | 03:53
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