القضاء الأردني يقرر توقيف 19 شخصا ومنع 10 آخرين من السفر بتهمة الإتجار بالبشر في إطار ملف تنظيم رحلات لأداء مناسك الحج خارج البعثة الرسمية (سكاي نيوز)

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