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مستشار الأمن القومي الإسرائيلي: سنحاول في الأسابيع المقبلة حل الصراع مع لبنان ويفضل أن يكون بالدبلوماسية

Lebanon 24
25-06-2024 | 03:57
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