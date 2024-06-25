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أكسيوس عن مبعوث بايدن إلى لبنان: حزب الله بحاجة إلى التفاوض بشكل غير مباشر مع إسرائيل بدلا من تصعيد التوترات

Lebanon 24
25-06-2024 | 04:41
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