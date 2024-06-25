وصول كل من رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية ورئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل والنائب بيار بو عاصي ممثلاً رئيس حزب "القوات" سمير جعجع إلى بكركي (الجديد)

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