البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي خلال لقاء بكركي: نتمنى ان تكون زيارتكم فرصة للسلام ولوقف الحرب وانتم تمثلون قداسة البابا الذي لا يترك مناسبة الا ويتحدث فيها عن لبنان

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