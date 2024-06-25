26
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
31
o
جبيل
28
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
35
o
زحلة
32
o
بعلبك
30
o
بشري
30
o
بيت الدين
34
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
حزب الله: استهدفنا موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وحققنا إصابة مباشرة
Lebanon 24
25-06-2024
|
08:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"حزب الله": في إطار الردّ على اعتداء العدوّ الإسرائيلي الذي طال منطقة البقاع استهدفنا مكان تموضع واستقرار جنود العدوّ في موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وأصبناه إصابة مباشرة وأوقعناهم بين قتيل وجريح
Lebanon 24
"حزب الله": في إطار الردّ على اعتداء العدوّ الإسرائيلي الذي طال منطقة البقاع استهدفنا مكان تموضع واستقرار جنود العدوّ في موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وأصبناه إصابة مباشرة وأوقعناهم بين قتيل وجريح
25/06/2024 18:17:03
25/06/2024 18:17:03
Lebanon 24
Lebanon 24
حزب الله: استهدفنا موقع حدب يارون وانتشارا لجنود العدو الإسرائيلي بمحيطه بالأسلحة المناسبة وحققنا إصابة مباشرة (الجزيرة)
Lebanon 24
حزب الله: استهدفنا موقع حدب يارون وانتشارا لجنود العدو الإسرائيلي بمحيطه بالأسلحة المناسبة وحققنا إصابة مباشرة (الجزيرة)
25/06/2024 18:17:03
25/06/2024 18:17:03
Lebanon 24
Lebanon 24
حزب الله: استهدفنا بالأسلحة المناسبة موقع راميا وحققنا إصابة مباشرة
Lebanon 24
حزب الله: استهدفنا بالأسلحة المناسبة موقع راميا وحققنا إصابة مباشرة
25/06/2024 18:17:03
25/06/2024 18:17:03
Lebanon 24
Lebanon 24
حزب الله: استهدفنا بالأسلحة المناسبة موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة وحققنا إصابة مباشرة
Lebanon 24
حزب الله: استهدفنا بالأسلحة المناسبة موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة وحققنا إصابة مباشرة
25/06/2024 18:17:03
25/06/2024 18:17:03
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
هذا ما ستقصفه إسرائيل داخل لبنان.. إليكم ما قيل في تل أبيب!
Lebanon 24
هذا ما ستقصفه إسرائيل داخل لبنان.. إليكم ما قيل في تل أبيب!
14:30 | 2024-06-24
24/06/2024 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ عن الـ10 آلاف ليرة.. هل سيتم سحبها؟
Lebanon 24
خبرٌ عن الـ10 آلاف ليرة.. هل سيتم سحبها؟
02:15 | 2024-06-25
25/06/2024 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت متأثرة جداً.. هيفا وهبي تبكي على المسرح في المغرب شاهدوا ما حصل (فيديو)
Lebanon 24
بدت متأثرة جداً.. هيفا وهبي تبكي على المسرح في المغرب شاهدوا ما حصل (فيديو)
01:39 | 2024-06-25
25/06/2024 01:39:03
Lebanon 24
Lebanon 24
حديث عن قصف طال البقاع.. أنباء متضاربة بشأن ما حصل
Lebanon 24
حديث عن قصف طال البقاع.. أنباء متضاربة بشأن ما حصل
11:22 | 2024-06-24
24/06/2024 11:22:39
Lebanon 24
Lebanon 24
"فرح كبير".. شاهدوا ماذا حصل في المطار!
Lebanon 24
"فرح كبير".. شاهدوا ماذا حصل في المطار!
16:57 | 2024-06-24
24/06/2024 04:57:39
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
11:10 | 2024-06-25
ميقاتي: نتمنى الإستمرار في تمويل وكالة الأونروا ودعمها
11:09 | 2024-06-25
ميقاتي: لوقف العدوان الاسرائيلي على غزة واعلان وقف اطلاق النار بشكل شامل والعودة الى حل الدولتين وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه ودعوة المجتمع الدولي الى اتخاذ خطوات ملموسة من اجل التوصل الى حل سياسي للصراع في الشرق الأوسط
11:08 | 2024-06-25
ميقاتي: لبنان يثمن المشاركة الالمانية الفاعلة في عداد قوات اليونيفيل والتعاون المستمر بينها وبين الجيش والعمل الانمائي الذي تقوم به وحدات اليونيفيل في عدد من المناطق الجنوبية
11:07 | 2024-06-25
الرئيس ميقاتي خلال لقائه وزيرة الخارجية الألمانية: المدخل الاساسي لعودة الهدوء الى جنوب لبنان يتمثل في وقف العدوان الاسرائيلي المستمر منذ اشهر وتطبيق القرار الدولي 1701 كاملا
11:05 | 2024-06-25
وزير الخارجية الألمانية خلال لقائها ميقاتي: الوضع على الخط الازرق دقيق والمخاطر قائمة من هنا ينبغي التعاون بين كل الاطراف لخفض التصعيد والتوصل الى وقف لاطلاق النار في غزة بما ينعكس حكما وقفا لاطلاق النار في الجنوب
10:47 | 2024-06-25
غانتس: حماس فكرة لا يمكن تدميرها ولكن بإمكاننا القضاء على قدراتها (الحدث)
فيديو
ممسكة بيده.. نجوى كرم برفقة زوجها رجل الأعمال الإماراتي كصبية عشرينية وحفل ناجح في السويد (فيديو)
Lebanon 24
ممسكة بيده.. نجوى كرم برفقة زوجها رجل الأعمال الإماراتي كصبية عشرينية وحفل ناجح في السويد (فيديو)
03:47 | 2024-06-24
25/06/2024 18:17:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب "معاكستهم" لزوجته.. شجار بين نجم عربي شهير وشبان في مجمع تجاري (فيديو)
Lebanon 24
بسبب "معاكستهم" لزوجته.. شجار بين نجم عربي شهير وشبان في مجمع تجاري (فيديو)
03:07 | 2024-06-22
25/06/2024 18:17:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أرعبته في الكواليس.. نادين الراسي تنفذ مقلبا بزميلها باسم ياخور شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
Lebanon 24
أرعبته في الكواليس.. نادين الراسي تنفذ مقلبا بزميلها باسم ياخور شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
03:46 | 2024-06-19
25/06/2024 18:17:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24