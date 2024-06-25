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وصول وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى السرايا للاجتماع مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي
Lebanon 24
25-06-2024
|
10:02
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