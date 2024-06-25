Advertisement

أخبار عاجلة

غانتس: حماس فكرة لا يمكن تدميرها ولكن بإمكاننا القضاء على قدراتها (الحدث)

Lebanon 24
25-06-2024 | 10:47
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مستشار الرئيس الفلسطيني ل"الحدث": نتنياهو لا يريد القضاء على حماس
lebanon 24
25/06/2024 20:28:46 Lebanon 24 Lebanon 24
"لا يمكننا القضاء عليها"... تصريحات هاغاري بشأن حماس تثير غضب نتنياهو
lebanon 24
25/06/2024 20:28:46 Lebanon 24 Lebanon 24
غانتس: يمكن لإسرائيل التوصل لانتصار حقيقي يعيد المحتجزين ويقضي على حماس
lebanon 24
25/06/2024 20:28:46 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: قتل كل عضو في حماس أمر غير واقعي ولم يكن ذلك هدفًا للجيش لكن القضاء على حماس كسلطة حاكمة هدف عسكري يمكن تحقيقه (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
25/06/2024 20:28:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:09 | 2024-06-25
12:44 | 2024-06-25
12:26 | 2024-06-25
12:02 | 2024-06-25
11:59 | 2024-06-25
11:47 | 2024-06-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24