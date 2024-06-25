وزير الخارجية الألمانية خلال لقائها ميقاتي: الوضع على الخط الازرق دقيق والمخاطر قائمة من هنا ينبغي التعاون بين كل الاطراف لخفض التصعيد والتوصل الى وقف لاطلاق النار في غزة بما ينعكس حكما وقفا لاطلاق النار في الجنوب

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