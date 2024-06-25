الرئيس ميقاتي خلال لقائه وزيرة الخارجية الألمانية: المدخل الاساسي لعودة الهدوء الى جنوب لبنان يتمثل في وقف العدوان الاسرائيلي المستمر منذ اشهر وتطبيق القرار الدولي 1701 كاملا

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