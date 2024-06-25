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الرئيس ميقاتي خلال لقائه وزيرة الخارجية الألمانية: المدخل الاساسي لعودة الهدوء الى جنوب لبنان يتمثل في وقف العدوان الاسرائيلي المستمر منذ اشهر وتطبيق القرار الدولي 1701 كاملا

Lebanon 24
25-06-2024 | 11:07
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مبقاتي خلال اجتماعه مع هوكشتاين: لبنان لا يسعى الى التصعيد والمطلوب وقف العدوان الاسرائيلي المستمر على لبنان والعودة الى الهدوء والاستقرار عند الحدود الجنوبية
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25/06/2024 20:29:07 Lebanon 24 Lebanon 24
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25/06/2024 20:29:07 Lebanon 24 Lebanon 24
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25/06/2024 20:29:07 Lebanon 24 Lebanon 24
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25/06/2024 20:29:07 Lebanon 24 Lebanon 24
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