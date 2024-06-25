26
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
31
o
جبيل
28
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
35
o
زحلة
32
o
بعلبك
30
o
بشري
30
o
بيت الدين
34
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
ميقاتي: لبنان يثمن المشاركة الالمانية الفاعلة في عداد قوات اليونيفيل والتعاون المستمر بينها وبين الجيش والعمل الانمائي الذي تقوم به وحدات اليونيفيل في عدد من المناطق الجنوبية
Lebanon 24
25-06-2024
|
11:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميقاتي لنظيره الإسباني: نشكر إسبانيا على الدعم المستمر للبنان في كل المجالات وخصوصا من خلال المشاركة الاسبانية الفاعلة في قوات اليونيفيل
Lebanon 24
ميقاتي لنظيره الإسباني: نشكر إسبانيا على الدعم المستمر للبنان في كل المجالات وخصوصا من خلال المشاركة الاسبانية الفاعلة في قوات اليونيفيل
25/06/2024 20:29:18
25/06/2024 20:29:18
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الوزراء الإسباني لميقاتي: الحكومة الإسبانية ملتزمة بأمن لبنان واستقراره وتشديدها على العمل الذي تقوم به القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان في هذا الصدد
Lebanon 24
رئيس الوزراء الإسباني لميقاتي: الحكومة الإسبانية ملتزمة بأمن لبنان واستقراره وتشديدها على العمل الذي تقوم به القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان في هذا الصدد
25/06/2024 20:29:18
25/06/2024 20:29:18
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: الملف الثاني الذي يشغل بالنا يتعلق بتزايد أعداد النازحين السوريين في لبنان ما يشمل ضغطًا إضافيًا على الأوضاع الاقتصاديّة والاجتماعيّة الصعبة والموارد المحدودة لوطننا
Lebanon 24
ميقاتي: الملف الثاني الذي يشغل بالنا يتعلق بتزايد أعداد النازحين السوريين في لبنان ما يشمل ضغطًا إضافيًا على الأوضاع الاقتصاديّة والاجتماعيّة الصعبة والموارد المحدودة لوطننا
25/06/2024 20:29:18
25/06/2024 20:29:18
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: الجيش ينشر 4 أفواج على طول الحدود اللبنانية- السورية بخط حدودي يبلغ حوالى 387 كلم بعدد عناصر 4838 عنصراً يتوزعون على 108 مراكز من بينها 38 برج مراقبة مجهزين بكاميرات واجهزة استشعار ليلية
Lebanon 24
ميقاتي: الجيش ينشر 4 أفواج على طول الحدود اللبنانية- السورية بخط حدودي يبلغ حوالى 387 كلم بعدد عناصر 4838 عنصراً يتوزعون على 108 مراكز من بينها 38 برج مراقبة مجهزين بكاميرات واجهزة استشعار ليلية
25/06/2024 20:29:18
25/06/2024 20:29:18
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
هذا ما ستقصفه إسرائيل داخل لبنان.. إليكم ما قيل في تل أبيب!
Lebanon 24
هذا ما ستقصفه إسرائيل داخل لبنان.. إليكم ما قيل في تل أبيب!
14:30 | 2024-06-24
24/06/2024 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ عن الـ10 آلاف ليرة.. هل سيتم سحبها؟
Lebanon 24
خبرٌ عن الـ10 آلاف ليرة.. هل سيتم سحبها؟
02:15 | 2024-06-25
25/06/2024 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت متأثرة جداً.. هيفا وهبي تبكي على المسرح في المغرب شاهدوا ما حصل (فيديو)
Lebanon 24
بدت متأثرة جداً.. هيفا وهبي تبكي على المسرح في المغرب شاهدوا ما حصل (فيديو)
01:39 | 2024-06-25
25/06/2024 01:39:03
Lebanon 24
Lebanon 24
"فرح كبير".. شاهدوا ماذا حصل في المطار!
Lebanon 24
"فرح كبير".. شاهدوا ماذا حصل في المطار!
16:57 | 2024-06-24
24/06/2024 04:57:39
Lebanon 24
Lebanon 24
مدينة سيدمرها "حزب الله" بأكملها.. صواريخ بالآلاف ستدخل الحرب!
Lebanon 24
مدينة سيدمرها "حزب الله" بأكملها.. صواريخ بالآلاف ستدخل الحرب!
16:00 | 2024-06-24
24/06/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
13:09 | 2024-06-25
وزارة الخارجية الأميركية لـ"الحدث": نبذل جهودا لتجنب حربا أوسع في لبنان
12:44 | 2024-06-25
نتنياهو من الحدود الشمالية: سنُحقّق كل أهدافنا حتى النصر
12:26 | 2024-06-25
هنية: أي اتفاق لا يضمن وقف إطلاق النار وإنهاء العدوان هو اتفاق مرفوض ولن يتغيّر موقفنا هذا في أيّ مرحلة من المراحل
12:02 | 2024-06-25
"حزب الله": استهدفنا موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصبناه إصابة مباشرة
11:59 | 2024-06-25
أميركا ترصد 3 حالات إصابة بـ"إنفلونزا الطيور" وتُراقب 690 حالة
11:47 | 2024-06-25
مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: إسرائيل تقوم بتدمير وطننا وحلّ الدولتين وأيّ فرصة للسلام
فيديو
ممسكة بيده.. نجوى كرم برفقة زوجها رجل الأعمال الإماراتي كصبية عشرينية وحفل ناجح في السويد (فيديو)
Lebanon 24
ممسكة بيده.. نجوى كرم برفقة زوجها رجل الأعمال الإماراتي كصبية عشرينية وحفل ناجح في السويد (فيديو)
03:47 | 2024-06-24
25/06/2024 20:29:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب "معاكستهم" لزوجته.. شجار بين نجم عربي شهير وشبان في مجمع تجاري (فيديو)
Lebanon 24
بسبب "معاكستهم" لزوجته.. شجار بين نجم عربي شهير وشبان في مجمع تجاري (فيديو)
03:07 | 2024-06-22
25/06/2024 20:29:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أرعبته في الكواليس.. نادين الراسي تنفذ مقلبا بزميلها باسم ياخور شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
Lebanon 24
أرعبته في الكواليس.. نادين الراسي تنفذ مقلبا بزميلها باسم ياخور شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
03:46 | 2024-06-19
25/06/2024 20:29:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24