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وزير الدفاع الأميركي: حرب أخرى بين "حزب الله" إسرائيل قد تتحوّل بسهولة إلى حرب إقليمية

Lebanon 24
25-06-2024 | 11:20
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