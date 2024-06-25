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هنية: أي اتفاق لا يضمن وقف إطلاق النار وإنهاء العدوان هو اتفاق مرفوض ولن يتغيّر موقفنا هذا في أيّ مرحلة من المراحل

Lebanon 24
25-06-2024 | 12:26
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