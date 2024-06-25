Advertisement

أخبار عاجلة

نتنياهو من الحدود الشمالية: سنُحقّق كل أهدافنا حتى النصر

Lebanon 24
25-06-2024 | 12:44
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نتنياهو: بعد الانتهاء من عملية رفح سننقل قواتنا نحو الحدود الشمالية
lebanon 24
25/06/2024 22:31:19 Lebanon 24 Lebanon 24
محادثات بين بلينكن ونتنياهو.. هذا ما قيل عن الحدود الشمالية لإسرائيل
lebanon 24
25/06/2024 22:31:19 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: لن يؤثر أي قرار على عزيمتنا بتحقيق أهدافنا بإطلاق سراح المحتجزين وتحقيق النصر الكامل على حماس (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
25/06/2024 22:31:19 Lebanon 24 Lebanon 24
جملة واحدة... إليكم ما قاله نتنياهو من على الحدود مع لبنان
lebanon 24
25/06/2024 22:31:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:27 | 2024-06-25
15:23 | 2024-06-25
15:15 | 2024-06-25
14:59 | 2024-06-25
14:28 | 2024-06-25
14:23 | 2024-06-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24