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وزارة الخارجية الأميركية: وزير الدفاع الإسرائيلي أكد لبلينكن أن إسرائيل تريد حلاً دبلوماسيًا للتوترات في الشمال مع حزب الله

Lebanon 24
25-06-2024 | 13:35
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