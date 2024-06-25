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مصدر دبلوماسي فرنسي لـ"الحدث": ماكرون طلب من نتنياهو إدخال مساعدات لغزة بشكل آمن ومن دون عوائق

Lebanon 24
25-06-2024 | 14:23
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