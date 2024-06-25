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المتحدث باسم البنتاغون: مسؤولية وقف إطلاق النار في غزة تقع على "حماس"

Lebanon 24
25-06-2024 | 15:15
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