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"فايننشال تايمز" عن مسؤولين أميركيين: حذرنا "حزب الله" أنّ واشنطن لن تستطيع منع إسرائيل من غزو لبنان إذا واصل هجومه

Lebanon 24
25-06-2024 | 15:27
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