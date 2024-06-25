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طائرات الاحتلال تشن غارات عنيفة ومكثفة على مناطق متفرقة من مدينة رفح جنوبي القطاع
Lebanon 24
25-06-2024
|
18:52
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