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موقع واللا الإسرائيلي: الفرقة الجديدة التي سيشكلها الجيش تضم جنودا ومجندات بلغوا سن الإعفاء ومتطوعين وحريديم
Lebanon 24
25-06-2024
|
23:51
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