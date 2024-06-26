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رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: لن يبقى من بنيامين نتنياهو شيء إلا إخفاقه في السابع من تشرين الاول
Lebanon 24
26-06-2024
|
01:37
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