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الجيش الإسرائيلي: قصفنا بطائراتنا البنية التحتية لحزب الله في منطقتي المطمورة وشبعا في لبنان

Lebanon 24
26-06-2024 | 01:44
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