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بلومبرغ: أكبر صندوق للتقاعد في النرويج يبيع حصته من شركة كاتربيلر بسبب احتمال مساهمتها في انتهاكات بغزة والضفة

Lebanon 24
26-06-2024 | 03:14
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