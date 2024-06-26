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بلومبرغ عن مسؤول بصندوق KLP: جيش إسرائيل يستخدم معدات كاتربيلر لهدم منازل الفلسطينيين وبناء طرق للمستوطنين
Lebanon 24
26-06-2024
|
03:21
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