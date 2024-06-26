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هآرتس عن مصادر أمنية: إدارة السجون الإسرائيلية قلصت بشكل كبير كميات الطعام للأسرى الفلسطينيين منذ 7 تشرين الاول

Lebanon 24
26-06-2024 | 03:31
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