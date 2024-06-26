Advertisement

أخبار عاجلة

والد جندي إسرائيلي أسير في غزة: نتنياهو يفضل موت كل المخطوفين لدى حماس ليبقى رئيسا للوزراء أطول مدة ممكنة

Lebanon 24
26-06-2024 | 03:41
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
زعيم المعارضة الإسرائيلية لابيد أمام الكنيست مخاطبًا نتنياهو: "لماذا ما تزال رئيسا للوزراء؟" (سكاي نيوز)
lebanon 24
26/06/2024 12:15:35 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس: مسؤولون إسرائيليون أبلغوا واشنطن أن نتنياهو غير مهتم بحرب مع حزب الله ويفضل الحل الدبلوماسي
lebanon 24
26/06/2024 12:15:35 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 13الإسرائيلية: عائلات المخطوفين تدعو للمشاركة في مظاهرة الليلة بتل أبيب ومقابل منزل نتنياهو بقيساريا
lebanon 24
26/06/2024 12:15:35 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: تقرير يكشف أن جنديات في ناحال عوز أبلغن عن مناورات واسعة لحماس قبل 4 أيام من 7 تشرين الأول
lebanon 24
26/06/2024 12:15:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:52 | 2024-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:52 | 2024-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2024-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:34 | 2024-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:14 | 2024-06-26
05:07 | 2024-06-26
05:04 | 2024-06-26
05:02 | 2024-06-26
04:56 | 2024-06-26
04:55 | 2024-06-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24