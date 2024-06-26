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وزير الخارجية الروسي: قادة أوروبا يعانون من "روسيا فوبيا " وعليهم التفكير في مصالح دولهم بدلا من خدمة أجندة الولايات المتحدة

Lebanon 24
26-06-2024 | 03:56
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