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مصدر فلسطيني: الحكومة الفلسطينية لم ترد حتى الآن على المقترح الأوروبي لا سلبا ولا ايجابا (سكاي نيوز)

Lebanon 24
26-06-2024 | 04:25
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