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لافروف: واشنطن تتذرع بعدم وجود طرف فلسطيني للتفاوض ولهذا عملنا على تحقيق الوحدة بين الفصائل الفلسطينية

Lebanon 24
26-06-2024 | 04:28
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