Advertisement

أخبار عاجلة

لافروف: على المجتمع الدولي تنبيه إسرائيل من الآثار المدمرة لانتقال الحرب إلى لبنان

Lebanon 24
26-06-2024 | 04:34
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الإيرانية: على المجتمع الدولي إدانة التهديدات الإسرائيلية ضد لبنان
lebanon 24
26/06/2024 14:16:17 Lebanon 24 Lebanon 24
صحة غزة: نطالب المجتمع الدولي ومؤسساته بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وحماية الطواقم والمؤسسات الصحية
lebanon 24
26/06/2024 14:16:17 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير السياحة وليد نصار: عام 2023 تجاوز عدد الوافدين إلى إسرائيل المليون و500 ألف شخص والحرب التي حصلت جعلت الكيان الإسرائيلي يخسر هذا العدد ولذلك من المتوقع أن يواجه لبنان الحرب النفسية التي تطال المطار
lebanon 24
26/06/2024 14:16:17 Lebanon 24 Lebanon 24
حمية: العدو الإسرائيلي يخرق الأجواء اللبنانية كما أنه يحلق أيضاً فوق مطار بيروت الدولي وهذه الإنتهاكات مستمرة
lebanon 24
26/06/2024 14:16:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:52 | 2024-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:52 | 2024-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:20 | 2024-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:34 | 2024-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:16 | 2024-06-26
07:13 | 2024-06-26
07:07 | 2024-06-26
07:03 | 2024-06-26
06:54 | 2024-06-26
06:51 | 2024-06-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24