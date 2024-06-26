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بارولين من عين التينة: اعتقد ان الحلّ لازمة الرئاسة تبدأ من هذا المقرّ فالافرقاء المسيحيون يتحملون المسؤوليّة طبعًا ولكنّهم ليسوا وحدهم في السلطة وعلى الآخرين تحمّل مسؤولياتهم

Lebanon 24
26-06-2024 | 05:02
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