Advertisement

أخبار عاجلة

لقاء ثنائي بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وأمين سر دولة الفاتيكان بييترو بارولين في السرايا يعقبه إجتماع موسّع

Lebanon 24
26-06-2024 | 05:29
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وصول أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين إلى السرايا الحكومي للقاء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي
lebanon 24
26/06/2024 14:18:34 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال اللقاء الصحافي المُشترك مع أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين: يسعدني أن أرحّب بكم في زيارتكم الى لبنان والتي هي موضع ترحيب وتقدير من جميع اللبنانيين
lebanon 24
26/06/2024 14:18:34 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال مؤتمر صحفي في السرايا مع الرئيس القبرصي ورئيسة المفوضية الأوروبية: عقدنا إجتماعاً مثمراً عرضنا خلاله العلاقات الثنائية بين لبنان ودول الاتحاد الأوروبي لا سيما قبرص والاوضاع في المنطقة
lebanon 24
26/06/2024 14:18:34 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى السرايا للاجتماع مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي
lebanon 24
26/06/2024 14:18:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:52 | 2024-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:52 | 2024-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:20 | 2024-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:34 | 2024-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:16 | 2024-06-26
07:13 | 2024-06-26
07:07 | 2024-06-26
07:03 | 2024-06-26
06:54 | 2024-06-26
06:51 | 2024-06-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24