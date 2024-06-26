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زكي: إستشعرت أن الوضع الداخلي اللبناني يعاني كثيراً والشغور الرئاسي من ضمن أمور أخرى تؤثر على أداء الدولة والمؤسسات
Lebanon 24
26-06-2024
|
05:47
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