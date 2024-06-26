رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال اللقاء الصحافي المُشترك مع أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين: يسعدني أن أرحّب بكم في زيارتكم الى لبنان والتي هي موضع ترحيب وتقدير من جميع اللبنانيين

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