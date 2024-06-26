ميقاتي: إننا نثمن متابعتكم الدؤوبة والمستمرة لمختلف الهموم والشجون اللبنانية وقد لمست هذا الأمر شخصياً في خلال اجتماعنا في حاضرة الفاتيكان في آذار من العام الفائت

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