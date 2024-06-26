ميقاتي: إننا نثمن الكلام الذي أعلنتموه بالأمس من بكركي وتمنيتم فيها الوصول إلى حلول للبنان ولشعبه الذي يعاني وأن يظل لبنان نموذجاً للعيش الواحد

Lebanon 24