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ميقاتي: ثمة أولويات تجمعنا مع الكرسي الرسولي وتهدف الى حماية لبنان وشعبه وترسيخ الأمن والتعافي الاقتصادي ومن هذه الأولويات إنتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن وإعادة بناء الدولة والعمل على تثبيت الإسقرار الداخلي

Lebanon 24
26-06-2024 | 06:19
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26/06/2024 14:20:21 Lebanon 24 Lebanon 24
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26/06/2024 14:20:21 Lebanon 24 Lebanon 24
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