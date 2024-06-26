ميقاتي: ثمة أولويات تجمعنا مع الكرسي الرسولي وتهدف الى حماية لبنان وشعبه وترسيخ الأمن والتعافي الاقتصادي ومن هذه الأولويات إنتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن وإعادة بناء الدولة والعمل على تثبيت الإسقرار الداخلي

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