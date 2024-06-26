ميقاتي: إننا حريصون على أفضل العلاقات مع الدول الصديقة والداعمة للبنان في هذه الظروف الصعبة وفي مقدمها حاضرة الفاتيكان التي قدّمت ولا تزال تقدّم الدعم والمساعدة والاهتمام بشخص قداسة الحبر الأعظم وكبار المسؤولين

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