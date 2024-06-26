ميقاتي: يسعدنا في هذه المناسبة أن نجدد، من خلالكم، دعوتنا لقداسة البابا لزيارة لبنان لأن جميع اللبنانيين ينتظرون هذه الزيارة وينظرون إليها بعد انتخاب الرئيس بوصفها أملاً جديداً لهم ومن أوائل عوامل الانفراج

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