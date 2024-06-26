ميقاتي: يشجعنا ما تفضلتم به خلال لقائنا عن أهمية المحافظة على الوفاق الوطني بين اللبنانيين وضرورة توفير كل مقومات النجاح له لأن به خلاص اللبنانيين وقدرتهم على المحافظة على وطنهم واحداً موحداً

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