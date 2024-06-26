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صحة غزة: ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 37718 (الشرق)

Lebanon 24
26-06-2024 | 06:51
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