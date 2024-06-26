الجيش الإسرائيلي يقول إن حركة حماس أطلقت قذيفة على قافلة مساعدات تابعة لليونيسيف تهدف إلى لم شمل الأطفال من شمال غزة مع عائلاتهم في الجنوب (سكاي نيوز عربية)

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