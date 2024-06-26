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الجيش الإسرائيلي يقول إن حركة حماس أطلقت قذيفة على قافلة مساعدات تابعة لليونيسيف تهدف إلى لم شمل الأطفال من شمال غزة مع عائلاتهم في الجنوب (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
26-06-2024 | 07:16
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