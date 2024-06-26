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السفيرة القبرصية في لبنان: قبرص لا تسمح باستخدام أراضيها للاعتداء على أي دولة أخرى خاصة لبنان (الجزيرة)

Lebanon 24
26-06-2024 | 07:48
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