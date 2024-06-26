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المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني: استراتيجية الحرس تتمثل في الدعوة إلى أوسع قدر من المشاركة في الانتخابات بهدف حماية الثورة (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
26-06-2024
|
08:20
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