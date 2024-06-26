المستشار القضائي لحزب الليكود يوجه رسالة لرئيس الشاباك يتحدث فيها عن وجود خطر "واضح وفوري" على السلامة الجسدية لنتنياهو وأفراد عائلته (سكاي نيوز عربية)

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